Hay 23 Casos Confirmados y 398 Probables de Sarampión en Nuevo León

A pesar de que continúan las brigadas de vacunación contra el sarampión en Nuevo León, los casos siguen en aumento

Vacuna contra el sarampión

Continúan las campañas de vacunación contra el sarampión en Nuevo León. Foto: N+

Actualmente, en Nuevo León hay 23 casos confirmados de sarampión y 398 casos probables acumulados en estos dos meses de 2026, de acuerdo con el informe diario del brote en México, de la Secretaría de Salud, al corte del martes 17 de febrero.

En tan solo cinco días, se ha registrado un aumento significativo en los casos de sarampión en Nuevo León, a pesar de los módulos especiales y la macrobrigada de vacunación contra este virus altamente contagioso, que se han instalado en los días anteriores y que continúan en los diferentes municipios para prevenir que el brote afecte a más personas.

El pasado 12 de febrero, se reportaban 18 casos confirmados de sarampión en Nuevo León; sin embargo, al corte del martes 17 el número de pacientes afectados subió a 23. Hasta el momento, en el estado no se han reportado defunciones a causa de este virus que afecta principalmente a menores, niños y niñas de entre 1 a 9 años de edad.

¿Cuántas muertes por sarampión se han registrado en México?

La Secretaría de Salud informó que se tiene un reporte de 31 muertes confirmadas acumuladas de 2025 a 2026 por sarampión, registradas en ocho estados de México: 21 en Chihuahua, 3 en Jalisco, 1 en Sonora, 2 en Durango,1 en Michoacán, 1 en Tlaxcala, 1 en Ciudad de México y 1 en Chiapas.

De estas 31 defunciones, 4 son de este este 2026. La más reciente se registró en Jalisco, el estado con mayor número de casos de sarampión, 2 mil 153 confirmados y 4 mil 369 casos probables en lo que va de este año. Las otras tres muertes ocurrieron en los estados de Michoacán, Durango y Tlaxcala.

