Sube a 17 Casos Confirmados de Sarampión en Nuevo León en Este 2026

Actualmente, al corte del 10 de febrero de 2026, hay 17 casos confirmados de sarampión en Nuevo León. Esta enfermedad viral altamente contagiosa ha incrementado considerablemente en el estado durante los primero meses de este año, en comparación con los dos únicos dos casos que se confirmaron en el 2025, de acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México de la Secretaría de Salud.

El primer caso confirmado de sarampión en Nuevo León este 2026, se reportó el pasado 24 de enero en un niño de 11 años de edad con residencia en el Área Metropolitana de Monterrey. Tras darse a conocer la situación, la Secretaría de Educación activo los protocolos sanitarios correspondientes en el plantel privado donde estudia el menor diagnosticado.

Instalan módulos de vacunación contra el sarampión en municipios de Nuevo León

Ante el brote de sarampión en México y el estado de Nuevo León, la Secretaría de Salud estatal instaló módulos de vacunación en diferentes municipios, con el objetivo de prevenir esta enfermedad, principalmente en niños y niñas, quienes son los más vulnerables al virus del sarampión. Esta semana, del 9 al 14 de febrero de 2026, los módulos de vacunación estarán instalados en diferentes puntos de los siguientes municipios:

Monterrey

San Nicolás de los Garza

Apodaca

San Pedro Garza García

Guadalupe

Escobedo

Santiago

Pesquería

García

Cadereyta

Linares

Montemorelos

Sabinas Hidalgo

Lampazos

Galeana

Doctor Coss

China

Bustamante

Anáhuac

Allende

Agualeguas

Si aún no te te has vacunado, o quieres llevar a tus niños y niñas, de 6 meses de edad en adelante, para que se protejan del virus del sarampión, puedes dar click aquí: ¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Nuevo León? Módulos Especiales del 9 al 14 de Febrero, para conocer la ubicación, fecha y horario de cada módulo y acudir al mas cercano.

