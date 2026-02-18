Hallan Cuerpo tras Cateo por Búsqueda de Mujer Desaparecida en Colonia Roma en Monterrey

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado la tarde de este miércoles 18 de febrero por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) luego de realizar el cateo de al menos dos casas como parte de la búsqueda de una mujer desaparecida en la calle Río Guadalquivir, en la colonia Roma de la ciudad de Monterrey.

Noticia relacionada: Catean Casas en Búsqueda de Mujer Desaparecida en Colonia Roma en Monterrey

Desde la mañana, elementos de Fuerza Civil aseguraron la zona para que la FGJNL, el Grupo Especializado de Búsqueda de Personas y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) llevaran a cabo las excavaciones en la zona donde presuntamente había sido asesinada y enterrada la mujer desaparecida, de la cual, no han compartido su identidad.

Fue horas después que las autoridades estatales y los agentes de investigación informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que, hasta el momento, no ha sido identificado y ni han determinado el género de la víctima, por lo que, se está a la espera de la autopsia y los exámenes de ADN para determinar si se trata de la mujer desaparecida.

Video: Catean Casas Buscan a Mujer Desaparecida en Colonia Roma en Monterrey

Investigan hallazgo de segundo cuerpo en colonia Roma, en Monterrey

La zona en la que se llevaron a cabo los cateos en la calle Río Guadalquivir de la colonia Roma, en Monterrey, fue objeto de la investigación de un crimen el pasado 8 de febrero cuando encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años, quien presentaba huellas de violencia.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya había acudido al sitio el pasado 13 de febrero para realizar un cateo como parte de la misma carpeta de investigación de la mujer desaparecida. Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales confirmen si el cuerpo encontrado en las excavaciones corresponde al de ella.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH