Investigan Presunto Robo Millonario de Equipo de Telefonía de Alta Gama en Monterrey

El presunto robo de varios equipos de telefonía de alta gama, valuados en cientos de miles de pesos, generó una intensa movilización de autoridades hasta la colonia Ferronales, ubicada a unos metros de las avenidas Fidel Velázquez y Barragán en el municipio de Monterrey.

Este despliegue se llevó a cabo sobre la calle Estación Saltillo, donde los agentes ministeriales catearon una propiedad donde presuntamente se encontraban los teléfonos y otros artículos de tecnología los cuales habían sido reportados como robados. El operativo llamó la atención de vecinos debido a que este punto es señalado por un alto índice de hechos delictivos.

La Fiscalía de Nuevo León informó que en este lugar ya se investiga el presunto robo de 75 cajas de cartón las cuales se encontraban repletas de celulares de alta gama, computadores de última generación, relojes inteligentes, tabletas, audífonos y módems de internet. En el lugar también fue asegurada una camioneta tipo Pick up.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si en el lugar hubo personas detenidas, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este cateo. En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, las cuales aparentemente serán revisadas por los agentes para analizar la operación de este hogar, el cual sigue resguardado.Todo el equipo fue recuperado y asegurado, pero hasta el momento se desconoce dónde y cómo ocurrió este robo millonario.

Un caso similar ocurrió la tarde de este 17 de febrero, cuando elementos de la policía municipal atendieron el reporte del robo de una máquina de soldadura valuada en 2 millones de pesos. Este hurto ocurrió al interior de una empresa ubicada en la colonia Niño Artillero en Monterrey, Nuevo León. Aparente los hechos se habría registrado durante la madrugada, momento en que los presuntos ladrones ingresaron al sitio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM