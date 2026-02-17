Roban Maquinaria Valuada en 2 Millones de Pesos en Empresa de Monterrey

Este martes 17 de febrero, una empresa fue víctima de robo por cuarta ocasión en los últimos meses. Los presuntos delincuentes se llevaron maquinaria valuada aproximadamente 2 millones de pesos del establecimiento ubicado en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre y Clausuran Quinta por Fiesta Masiva con Menores de Edad en Guadalupe, NL

De acuerdo con los primeros reportes, fue durante la madrugada que los ladrones ingresaron por la parte alta del inmueble color blanco y lograron llevarse la maquinaria para soldar, básculas y otras herramientas, que en conjunto suman un total de 2 millones de pesos.

El reporte de robo generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta la empresa, aparentemente dedicada a la reparación de climas y otros artículos, que se encuentra en la calle José Timoteo Rosales en su cruce con la calle Presidente Manuel Ávila Camacho, en la colonia Niño Artillero, perteneciente a la ciudad de Monterrey.

Video: Roban Maquina de Empresa Valuada en 2 Millones de Pesos en Colonia Niño Artillero en Monterrey

Buscan ladrones de empresa en la colonia Niño Artillero

Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y oficiales de la Policía de Monterrey para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar con las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los presuntos ladrones que, hasta el momento no han sido identificados.

El último de los robos de los que fue víctima esta empresa se registró el pasado 3 de diciembre de 2025. En dicha ocasión, además de herramientas y maquinaria valuada en millones de pesos, también se llevaron las cámaras de seguridad del inmueble.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH