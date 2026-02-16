Miércoles de Ceniza 2026: Horarios de Misas en Catedral Monterrey y Basílica de Guadalupe

Este próximo 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza con el que da inicio la Cuaresma 2026, el periodo de preparación para la Pascua. Aquí en N+ te contamos en qué horarios se realizarán las misas para la bendición en imposición de la ceniza en la Catedral de Monterrey y en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nuevo León.

Miércoles de Ceniza en Catedral de Monterrey

En la Catedral Metropolitana de Monterrey se llevarán a cabo tres misas el miércoles 18 de febrero para la bendición e imposición de ceniza, como parte de las celebraciones para la Cuaresma 2026. A continuación te dejamos los horarios de cada una de las celebraciones para el Miércoles de Ceniza:

Misa de 07:00 am: Bendición de ceniza

Misa de 08:30 am: Imposición de ceniza

Misa de 07:00 pm: Imposición de ceniza

Además, el mismo 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, la Catedral Metropolitana de Monterrey estará realizando la imposición de ceniza en el templo cada 30 minutos a partir de las 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche, para quienes no puedan asistir a las misas.

Miércoles de Ceniza en Basílica de Guadalupe en Monterrey

En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el miércoles 18 de febrero se realizará la imposición de ceniza después de cada misa, las cuales se llevan a cabo en los siguientes horarios: 08:00 am, 10:00 am, 12:00 pm, 05:00 pm, 06:00 pm y 07:00 pm. La imposición de ceniza también se realizará después de cada hora: 09:00 am, 11:00 am, 01:00 pm, 02:00 pm, 03:00 pm, 04:00 pm, 08:00 pm y 09:00 pm.

¿Cuál es el significado de la ceniza que se impone en la frente?

De acuerdo con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la imposición de la ceniza en la frente de los fieles creyentes proviene de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior y une el comienzo de la Cuaresma con la celebración de la pasión de Cristo. La ceniza tiene tres significados principales:

Símbolo de arrepentimiento

Luto por el pecado

Mortificación del ego: por ello, al imponer la ceniza en la frente el sacerdote dice “recuerda que del polvo vienes y en polvo te convertirás”.

Además, el Miércoles de Ceniza tiene como propósito espiritual la conversación, el ayuno, la oración y la claridad. Con este acto los católicos muestran su compromiso de cambio y preparación para la Semana Santa.

