¿Cuántos Miércoles de Ceniza Son? Estos Días Faltan para el Inicio de Semana Santa 2026

Avanza el año y se acerca uno de los periodos más importantes para la fe católica: la Semana Santa. En preparación para este periodo de reflexión y celebraciones litúrgicas, los fieles inician la cuenta regresiva para el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.

Sin embargo en días recientes ha crecido la duda de cuántos Miércoles de Ceniza son rumbo a la Semana Santa, y cuánto tiempo falta para que ocurran los Días Santos, por lo que en N+ ya te explicamos el significado de cada uno de ellos.

Es tal la relevancia de estos eventos de fe que a nivel global se realizan distintas representaciones de los pasajes bíblicos que marcan el camino de Jesús hacia su muerte y resurrección.

Este año cobra especial relevancia para los creyentes, dado que será la primera Semana Santa que celebra el Papa León XIV, tras ser elegido como cabeza de la Iglesia Católica durante el cónclave celebrado en mayo de 2025.

Por lo que ya se ha dado a conocer cómo será su celebración que dará inicio el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el Domingo de Resurrección con la Misa de Pascua.

¿Cuántos miércoles de ceniza son en 2026 y cuándo se celebran?

Este año no hay diferencia con los anteriores, sólo hay un Miércoles de Ceniza contemplado en el calendario de la religión católica. Se trata de un rito que celebra la Iglesia y sus fieles como preparación para la Pascua y en el que se recuerda el origen y tránsito efímero de la vida humana con la frase "polvo eres y en polvo te convertirás".

Como ya te habíamos adelantado, el miércoles de ceniza, que este año será el 18 de febrero, marca el inicio de la Cuaresma. Se trata del periodo previo a la celebración litúrgica de la Semana Santa.

Por lo que su objetivo es la reflexión, arrepentimiento y preparación hacia los días Santos, por lo que se prioriza el ayuno y oración.

De acuerdo con la publicación especializada Desde la Fe, el miércoles de ceniza tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y las tradiciones católicas. Por lo que fue el Papa Urbano II, quien durante un Sínodo de Benevento, celebrado en 1901, se oficializó y generalizó la práctica de la imposición de la ceniza.

¿Cuántos días faltan para la Semana Santa 2026?

Si tomamos en cuenta la fecha de este domingo 8 de febrero, restan 49 días para que dé inicio la Semana Santa 2026, dado que ésta tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Hay que recordar que durante ese tiempo la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrecerá vacaciones a los estudiantes y docentes de Educación Básica. Mientras que algunos trabajos también optan por dar a sus trabajadores un periodo de descanso, pese a que no se contabilizan como días feriados oficiales contemplados por la Ley Federal del Trabajo.

