Semana Santa 2026: Así Será la Primera Celebración del Papa León XIV

Este martes 3 de febrero de 2026, la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano dio a conocer el calendario de los ritos y celebraciones del papa León XIV entre febrero y abril, que incluye su primera Semana Santa como pontífice.

Aquí te contamos cómo será la primera celebración de Semana Santa del papa, luego de su elección como máximo jerarca de la iglesia católica en el cónclave de mayo 2025.

Así será la celebración de Semana Santa

La primera Semana Santa del pontífice mantendrá el tradicional viacrucis ante el Coliseo de Roma, y además devolverá la misa del Jueves Santo a la histórica basílica de San Juan de Letrán, un cambio respecto a la tradición de Francisco de celebrarla en una cárcel o en un centro de migrantes.

Los actos comenzarán con la misa del Domingo de Ramos el 29 de marzo en la plaza de San Pedro, en la que el papa estadounidense conmemorará la entrada de Jesucristo en Jerusalén.

en la plaza de San Pedro, en la que el papa estadounidense conmemorará la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Después será el momento del Triduo Pascual, los tres días con los que la Iglesia Católica recuerda su pasión, muerte y resurrección.

los tres días con los que la Iglesia Católica recuerda su pasión, muerte y resurrección. El Jueves Santo , 2 de abril, empezará a las 9:30 hora local con la tradicional misa crismal en la basílica vaticana y seguirá por la tarde con la misa de la 'Ultima Cena' en la basílica romana de San Juan de Letrán, la catedral de los pontífices.

, 2 de abril, empezará a las 9:30 hora local con la tradicional misa crismal en la basílica vaticana y seguirá por la tarde con la misa de la 'Ultima Cena' en la basílica romana de San Juan de Letrán, la catedral de los pontífices. El Viernes Santo , que conmemora la muerte de Jesucristo, el papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, un acto en el que los pontífices suelen postrarse en el suelo en el templo.

, que conmemora la muerte de Jesucristo, el papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, un acto en el que los pontífices suelen postrarse en el suelo en el templo. Por la noche, León XIV ha mantenido el tradicional viacrucis en el Coliseo de Roma , símbolo de la persecución de los primeros cristianos.

, símbolo de la persecución de los primeros cristianos. La Semana Santa terminará con la misa de Pascua el Domingo de Resurrección, 5 de abril, en la Plaza de San Pedro del Vaticano y con su posterior bendición 'Urbi et Orbi' (a la Ciudad y al Mundo) desde la logia central de la basílica.

Cabe señalar que la novedad más destacada del calendario es la de la misa de la Última Cena, pues en los doce años del pontificado de Francisco esta misa se celebraba en cárceles o centros de acogida, donde el papa argentino realizaba el rito del 'lavado de pies' con presos o migrantes.

Agenda de febrero y marzo

De acuerdo con la agenda, como obispo de Roma, tiene previstas visitas pastorales a cinco parroquias de Roma desde el 15 de febrero, cuando acudirá al barrio costero de Ostia, hasta el 15 de marzo en el periférico de Ponte Mammolo.

Mientras que, desde el 22 hasta el 27 de febrero, presidirá los Ejercicios Espirituales con la Curia Romana en el Palacio Apostólico, manteniendo así una tradición 'jesuita' de Francisco.

Finalmente, el 18 de febrero León XIV celebrará la misa del Miércoles de Ceniza y la procesión entre la iglesia de San Anselmo y la basílica de Santa Sabina en Roma.

Con información de EFE.

spb