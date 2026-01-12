¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026? Inicia Cuenta Regresiva para Semana Santa; Aquí las Fechas

Inicia el año y se acerca uno de los periodos de mayor importancia para católicos, pero también relevante para todas las personas en México. Se trata de la Semana Santa y la Pascua, que son precedidas por un evento que marca el inicio de la Cuaresma y una cuenta regresiva. Si tú te estás preguntando cuándo es el Miércoles de Ceniza 2026, aquí te decimos las fechas clave y cuánto falta para los días santos.

Este periodo cobra gran relevancia para los fieles católicos y cristianos, ya que representa la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el corazón ideológico de la fe. Por ese motivo, el símbolo de la cruz en la frente también guarda un significado muy poderoso.

Video: Inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza; Así Se Vivió en México

¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026?

Este año, el Miércoles de Ceniza cae el 18 de febrero 2026 y con él empieza el tiempo de Cuaresma, que a su vez es un periodo litúrgico de 40 días para la preparación de la Resurrección de Jesucristo.

Si eres creyente, seguramente sabes que la fecha de este especial miércoles cambia cada año, pero ¿cómo se selecciona el día?

El Miércoles de Ceniza cae 46 días antes del Domingo de Resurrección, explica el semanario católico Desde la Fe. Este periodo incluye los 40 días de la Cuaresma y se añaden seis días adicionales, sin contar los domingos, que son días de celebración.

A su vez, la fecha de la Resurrección es el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es alrededor del 21 de marzo.

Nota relacionada: ¿Qué No Se Puede Hacer el Miércoles de Ceniza en México? Reglas del Inicio de la Cuaresma

¿Cuánto falta para la Semana Santa 2026?

Como te mencionamos más arriba, el inicio de la Semana Santa y los días que la conforman son de gran importancia para los fieles católicos, pero no solo para ellos, sino para gran parte de la población —al menos en México—, ya que también es un periodo vacacional; uno de los más relevantes en el año, pues incluye un deseado clima para disfrutar en destinos paradisiacos.

Por tal motivo, inicia la cuenta regresiva con la pregunta: ¿Cuánto falta para la Semana Santa 2026? Bueno, pues te contamos que a partir de este lunes 12 de enero, son 11 semanas para la Semana Mayor.

Te recordamos que ésta inicia con el Domingo de Ramos (29 de marzo 2026), que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, y termina con el Domingo de Resurrección, también conocido como Pascua (5 de abril 2026).

Video: La Procesión del Silencio fue el Evento que Más Atrajo Visitantes Durante Semana Santa en SLP

Historias recomendadas:

DMZ