Miércoles de Ceniza 2026: Fecha y Significado de la Celebración Religiosa

Faltan solo unos días para el Miércoles de Ceniza 2026, que marca el camino hacia la Semana Santa y la Pascua. Te decimos la fecha y significado de la celebración religiosa.

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, es un día en el que la Iglesia Católica nos invita a reflexionar sobre nuestra humilde origen y la transitoriedad de la vida terrenal para prepararnos a la vida celestial, es decir la Pascua eterna.

La celebración del Miércoles de Ceniza se remonta al Sínodo de Benevento, celebrado en 1091 y presidido por el Papa Urbano II, donde se oficializó y generalizó la práctica de la imposición de la ceniza, el miércoles previo al primer domingo de Cuaresma para todos los fieles.

Durante este evento, se estableció el Miércoles de Ceniza como el inicio oficial de la Cuaresma y se le definió como un período de ayuno, oración y conversión. De este modo, se estableció que la ceniza simboliza la mortalidad humana (“polvo eres y al polvo volverás”) y el deseo de arrepentimiento.

Desde la Fe explicó que la imposición de cenizas en la frente o en la cabeza de los fieles es un gesto simbólico y significativo que recuerda la naturaleza transitoria de la vida terrenal y la necesidad de realizar un esfuerzo ascético generoso durante la Cuaresma. También enfatiza nuestra condición de criaturas que dependemos totalmente y agradecidamente de Dios y la invitación a volvernos a la Casa del Padre.

Fecha y significado del Miércoles de Ceniza

Este año, el Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero 2026 y con él empieza el tiempo de Cuaresma, que a su vez es un periodo litúrgico de 40 días para la preparación de la Semana Santa, es decir para la Muerte y Resurrección de Jesucristo.

La Iglesia católica señala que la ceniza que se coloca en la frente, nos reconoce como pecadore, además de ser el signo más famoso de la Cuaresma; los creyentes que la reciben manifestan públicamente que se arrepentimos de haber ofendido a Dios y se comprometen a hacer penitencia y cambiar. Esto es lo que significa:

Reconoce que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios y al prójimo.

Manifiesta el arrepentimiento.

Pedir a la Iglesia que haga oración por nuestra conversión.

Manifestar públicamente nuestro compromiso de cambio.

Comprometernos a hacer penitencia por nuestros pecados.

Estar dispuesto a recibir el sacramento de la Reconciliación

Cabe destacar que la ceniza que reciben los fieles es de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, que son rociadas con agua bendita y aromatizadas con incienso. También, se pueden quemar estampas religiosas desgastadas para darles un valor a lo que en otro momento sirvió para evocar a Dios o la intercesión de los santos y evitamos un uso indebido de las mismas.

