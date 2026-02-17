Motociclista Muere Atropellado por Dos Tráileres en San Nicolás, NL; Primer Responsable Huye

Un motociclista perdió la vida este martes 17 de febrero de 2026 tras ser arrollado por el conductor de un tráiler que se dio a la fuga y se ocultó en una zona de bodegas ubicada en el cruce de la Avenida Nogalar y Diego Díaz de Berlanga, en el municipio de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler con una plataforma blanca pasó por encima del motociclista.

Tras el impacto, la pesada unidad arrastró la motocicleta junto con el cuerpo de la víctima a lo largo de aproximadamente 500 metros. Testigos en el lugar señalaron que el conductor responsable no detuvo su marcha después del accidente y continuó avanzando hasta resguardarse en una zona de bodegas cercana al sitio del percance.

Otro tráiler involucrado

En el lugar también se reportó la participación de un segundo trailero, quien aparentemente no se percató del cuerpo que se encontraba tendido sobre el pavimento. Presuntamente, esta segunda unidad pasó por encima del motociclista. Este conductor dio aviso a las autoridades con el objetivo de deslindarse de los hechos. Sin embargo, fue retenido por agentes ministeriales para rendir su declaración y continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades municipales acudieron al cruce de la Avenida Nogalar y Diego Díaz de Berlanga tras recibir el reporte del accidente. Elementos de Protección Civil y personal de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se recababan indicios para integrar la carpeta de investigación.

El accidente generó una importante carga vehicular y cierres parciales en el cruce de la Avenida Nogalar y Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás de los Garza. Durante varias horas, la circulación se vio afectada mientras peritos realizaban las labores necesarias y las autoridades implementaban desvíos para evitar mayores congestionamientos en la zona.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR