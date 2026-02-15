Detienen a Hombre y Clausuran Quinta por Fiesta Masiva con Menores de Edad en Guadalupe, NL

Un hombre fue detenido por presuntamente alterar el orden público con una fiesta masiva donde había más de 250 personas, entre ellos menores de edad, en una quinta ubicada en la colonia Bosques de La Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detonaciones de Arma de Fuego en Fiesta de XV Años Moviliza a Policías en García, Nuevo León

Fue tras el reporte de algunos vecinos por el ruido que las autoridades de seguridad municipal de Guadalupe se movilizaron hasta el inmueble donde se llevaba a cabo la fiesta masiva clandestina en la que fue detenido un hombre identificado como Gabriel "N" de 42 años de edad. Al llegar, encontraron aproximadamente a 100 personas haciendo fila para ingresar al evento.

Video: Disuelven Fiesta Clandestina con Menores de Edad en Guadalupe, Nuevo León

Clausuran quinta por fiesta clandestina con menores de edad en Guadalupe

Luego de detener a Gabriel "N" por presuntamente alterar el orden público, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe desalojaron a los asistentes de la fiesta clandestina y procedieron a su clausura en la quinta ubicada en la colonia Bosques de La Pastora, donde se registraron más de 250 personas en su interior y cerca de 100 esperando para entrar.

Las autoridades de Guadalupe también reportaron que detectaron la presencia de menores de edad consumiendo alcohol en el evento tipo baile, el cual, no contaba con los permisos correspondientes para llevarse a cabo.

El desalojo de los asistentes fue documentado por los mismos policías, quienes pusieron al detenido a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal luego de estos hechos reportados por los vecinos del la colonia.

Historias recomendadas:

SHH