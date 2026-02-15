Rescatan a Senderista Lesionada y Atacada por Abejas en Cerro del Chupón en Monterrey

Una joven senderista fue rescatada luego de haber sido atacada por abejas y lesionarse el tobillo en el Cerro del Chupón, en Monterrey, Nuevo León. El incidente se registró alrededor de las 19:12 del sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y el rescate concluyó hasta las 00:14 horas del siguiente día.

De acuerdo con lo narrado por los acompañantes a los elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, la mujer, identificada como Karen Yamileth de 26 años de edad, fue picada por abejas y al intentar huir del enjambre se lesionó uno de los tobillos, por lo que de inmediato pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia.

Rescatan a senderista y la trasladan a Clínica 6 del IMSS

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la unidad de Brigada de rescate en montaña, se movilizaron para atender el reporte en el Cerro del Chupón, en el municipio de Monterrey. Los rescatistas subieron para realizar el descenso de la joven senderista y brindarle los primeros auxilios.

Al valorarla y ver que presentaba picaduras de abeja, así como una lesión en uno de los tobillos, los rescatistas procedieron a la inmovilización para bajarla en un sked, un dispositivo médico y de seguridad, para posteriormente ser trasladada por los paramédicos del CRUM a la Clínica 6 del IMSS en el municipio de San Nicolás de los Garza, para su atención médica.

