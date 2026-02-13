Revelan Causa de Muerte de Hombre Tras Someterse a Cirugía Estética en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reveló la causa de muerte de un hombre el cual aparentemente habría muerto durante una cirugía estética el pasado 30 de enero en una clínica en Monterrey. Fue la mañana de este viernes 13 de febrero cuando autoridades dieron más detalles sobre este caso.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Hombre Tras Someterse a Cirugía Estética en Monterrey, NL

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, reveló que la causa de muerte del hombre se debió a un infarto. También se informó que este caso se sigue investigando para analizar si durante el procedimiento de la supuesta cirugía estética se habría presentado alguna negligencia médica.

Se sigue trabajando en los exámenes periciales, la causa de muerte fue infarto, pero seguimos viendo si hay alguna práctica indebida

Clausura clínica en el Obispado tras muerte de hombre

Este caso ocurrió en una clínica ubicada en la zona del Obispado, en Monterrey, donde un hombre, identificado como René Javier, de 57 años de edad, había acudido para realizarle una cirugía presuntamente en la nariz. Tras comenzar con los procedimientos médicos, el sujeto falleció. Hasta este punto llegaron elementos de investigación y confirmaron el deceso.

Días después del fallecimiento del hombre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) aseguró la clínica y posteriormente realizó un cateo en las instalaciones con fin de recabar evidencias e información para determinar como habría ocurrido este fallecimiento y si se trataba de alguna negligencia médica. La Secretaría de Salud del estado clausuró este lugar hasta que se determine como ocurrieron los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

DAGM