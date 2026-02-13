Camión Materialista Cae a Barranco en la Colonia Renacimiento en Monterrey

Un camión materialista terminó al fondo de un barranco en la zona sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a causa de una falla mecánica. El accidente se presentó la mañana del viernes 13 de febrero en un sector privado, ubicado cerca de la Sierra, en el cruce de las calles Rafael y Michel Ángelo, en la colonia Renacimiento.

Noticia relacionada: Vuelca y se Incendia Pipa Cargada con Combustible en Carretera Cadereyta-Allende, Nuevo León

Personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, elementos de la Policía de Monterrey, Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio para atender el reporte del camión de 3.5 toneladas color blanco con caja amarilla que cayó al barranco.

De acuerdo con lo informado por las autoridades y los cuerpos de emergencia, no se reportaron personas heridas, pues no había nadie a bordo del camión cuando se fue hacía el barrando donde cayó a varios metros de distancia.

Video: Cae Camión Materialista a Barranco en Monterrey

¿Por qué cayó el camión materialista al barranco en Monterrey?

El propietario del camión materialista color blanco con caja amarilla dijo que el vehículo se encontraba estacionado en una pendiente y que probablemente el peso botó el freno, provocando que la unidad avanzara hasta volcar y caer al barranco.

Los cuerpos de emergencia eliminaron riesgos de la zona, mientras que los elementos de movilidad se quedaron en el sitio a cargo de las maniobras con grúa para retirar al vehículo desabarrancado en la colonia Renacimiento, en la zona sur de la ciudad de Monterrey.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH