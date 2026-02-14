Ataque Armado Deja a Mujer Sin Vida en Vía Pública en Juárez, Nuevo León

Durante la madrugada del sábado 14 de febrero, autoridades se movilizaron tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Portal de Juárez, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando vecinos alertaron sobre disparos en la zona.

Elementos policiacos acudieron al sitio señalado y, al arribar, localizaron a una mujer tendida sobre la vía pública, sin signos vitales y con impactos de arma de fuego. La víctima no ha sido identificada oficialmente hasta el momento.

Tras confirmar el fallecimiento de la mujer, el área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen. Peritos y agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer fue atacada directamente mientras se encontraba en la vía pública. Las detonaciones generaron alarma entre los habitantes del sector, quienes dieron aviso inmediato a los cuerpos de seguridad.

Presunto agresor huyó en vehículo gris

Según versiones preliminares, el ataque habría sido perpetrado por un hombre que viajaba a bordo de un vehículo en color gris. Tras realizar las detonaciones, el presunto responsable se dio a la fuga. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este hecho. Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con el paradero del agresor y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la ejecución.

La Fiscalía correspondiente ya tomó conocimiento del caso y mantiene abiertas las líneas de investigación.

