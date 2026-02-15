Detonaciones de Arma de Fuego en Fiesta de XV Años Moviliza a Policías en García, Nuevo León

Policías fueron alertados por detonaciones de arma de fuego en una fiesta de XV años realizada en la vía pública, en las calles del Fraccionamiento Parque Diamante, perteneciente al municipio de García, Nuevo León. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.

Hasta el sitio arribaron elementos de la Policía de García y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes llevaron a cabo e iniciaron las indagatorias en la zona, donde localizaron casquillos percutidos y fragmentos de balas sobre la calle Diamante, en su cruce con Tiffany.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, no se reportaron personas lesionadas por estas detonaciones de arma de fuego; sin embargo, se presume que en el lugar fueron asegurados un vehículo y una motocicleta, ambos con daños, después de una supuesta riña en las calles del Fraccionamiento Parque Diamante, en García.

El pasado fin de semana pasado, durante la mañana del domingo 8 de febrero, se registró otro hecho de violencia con armas de fuego en el municipio de García, Nuevo León. Un hombre fue atacado a balazos por hombres armados cuando se encontraba en la banqueta de un domicilio ubicado en el cruce de calles Huerta y Estancia, en la colonia Valle de Lincoln.

El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como grave, pues presentaba al menos una herida de bala en la cabeza.

