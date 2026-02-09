Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Feminicidio en García, Nuevo León

Un juez vinculó a proceso a un hombre, identificado como Javier “N”, de 27 años de edad, tras presuntamente cometer un feminicidio el pasado 24 de enero en la colonia Mitras Poniente en García, Nuevo León. Fue durante la tarde de este lunes 9 de febrero cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reveló esta información.

El presunto feminicida se encuentra en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación y procesos necesarios para resolver este caso. Los agentes de la Fiscalía de Feminicidios en Nuevo León mencionaron que se encuentran analizando si el detenido habría participado en el asesinato de su pareja con un arma punzocortante.

Este asesinato habría ocurrido al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Pino en la colonia Mitras Poniente. En este inmueble fue localizada una mujer envuelta con una cobija y bolsas de plástico. La víctima presentaba múltiples golpes y heridas realizadas por un arma blanca. Elementos de seguridad realizaron este hallazgo, por lo que abrieron una carpeta de investigación.

Detienen a tres tras asesinato de mujer en García

Autoridades señalaron que en esta propiedad habían salido tres personas, una de ellas con manchas de sangre en manos y pies, por lo que elementos de seguridad procedieron a detener a los sujetos. Entre ellos se encontraban Javier “N”. Hasta el momento se desconoce que ocurrió con los otros ciudadanos detenidos.

Se espera que en las próximas semanas se den más detalles sobre este caso catalogado con el delito de feminicidio. Un juez fijó un plazo de dos meses para resolver esta carpeta, por lo que la resolución de este asesinato se dará a conocer antes del mes de abril.

