Hombre Muere Tras Ataque a Balazos en Colonia Privadas de las Villas, en García

Un ataque armado registrado la tarde de este lunes 9 de febrero dejó como saldo un hombre sin vida en el municipio de García, Nuevo León, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Privadas de las Villas, donde sujetos armados arribaron al domicilio de la víctima y dispararon en repetidas ocasiones mientras el hombre se encontraba en el porche de la vivienda. Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, por lo que elementos de la Policía de García acudieron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena.

Confirman fallecimiento de hombre tras ataque a balazos en García

Minutos más tarde arribaron paramédicos, quienes tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Al sitio también se presentaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como peritos especializados, quienes ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que ayuden al esclarecimiento del crimen.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha revelado la identidad de la víctima. Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

