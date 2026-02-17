Chofer de Camión en Presunto Estado de Ebriedad Choca con Camioneta en Monterrey

El chofer de un camión urbano ruta 30, que manejaba en presunto estado de ebriedad y que estaba fuera de su itinerario, chocó su vehículo contra un vehículo particular al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El accidente se registró durante la madrugada en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Lázaro Cárdenas.

Noticia relacionada: Ciclista es Atropellado por Camión en Carril de la Ecovía, en Monterrey; Queda Gravemente Herido

Presuntamente, el conductor del camión urbano de la ruta 30 se pasó el semáforo en rojo y fue entonces cuando chocó contra una camioneta que que circulaba sobre la avenida Alfonso Reyes. El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio, en la zona sur de la ciudad de Monterrey.

Voluntarios de Medical Jonsu arribaron al sitio y valoraron a ambos conductores, quienes resultaron ilesos. El chofer del camión urbano ruta 30, que no llevaba pasajeros debido a que se encontraba fuera de su horario laboral, fue llevado por las autoridades para realizarle un dictamen médico debido a que olía a cerveza. Por su parte el camión de la ruta 30, Venustiano Carranza Túnel, con número económico 5149, fue remolcado por una grúa.

Ciclista queda herido tras ser atropellado por camión en Monterrey

Recientemente se registró otro accidente donde también estuvo involucrado un camión. Fue el pasado 13 de febrero cuando el chofer de un urbano atropelló a un ciclista cuando circulaba sobre los carriles de la Ecovía, en la avenida Lincoln, frente a la colonia Cumbres San Agustín, en Monterrey.

Luego del impacto, el ciclista resultó gravemente herido debido a un golpe en la cabeza, tras salir proyectado contra el pavimento, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Universitario para ser atendido de emergencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

