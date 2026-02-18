Vinculan a Proceso a José "N" por Desaparición y Feminicidio de Brithany Nahomy en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la vinculación a proceso de José "N", de 14 años de edad, por los delitos de feminicidio y desaparición de personas, en relación al caso de Brithany Nahomy, la joven de 15 años cuyo cuerpo fue localizado al norponiente de la ciudad de Monterrey.

Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para establecer la presunta responsabilidad de José "N". Como medida cautelar, se ordenó el internamiento del menor en un centro especializado para adolescentes infractores, además se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

José "N" fue detenido el día del hallazgo sin vida de Brithany Nahomy

Brithany Nahomy fue reportada como desaparecida el 26 de enero tras salir de su casa en la colonia Croc, y fue localizada sin vida el 5 de febrero en un terreno baldío ubicado en la colonia Barrio de la Industria, al norponiente de la ciudad de Monterrey, después de que se intensificara su búsqueda ante las protestas y bloqueos que efectuaron familiares y vecinos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León agregó que José "N" fue detenido el mismo día en el que las autoridades encontraron el cuerpo de la menor, identificado hasta el 9 de febrero tras realizar las pruebas de ADN, en flagrancia por delitos contra la salud, al ser encontrado en posesión de narcóticos.

