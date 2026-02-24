Desalojan a 90 Personas por Fuga en Pipa de Gas en Av. Constituyentes de Nuevo León en Monterrey

Una fuga de gas en dos válvulas de una pipa transportadora generó una intensa movilización sobre la avenida Constituyentes de Nuevo León y Miguel Alemán, en el municipio de Monterrey. El hecho se reportó durante la tarde de este martes 24 de febrero.

Este percance ocurrió cuando aparentemente la pipa de gas abastecía a un negocio cercano, momento en que trabajadores se percataron que dos válvulas presentaban una fuga la cual no pudieron controlar. De inmediato se pidió el apoyo de elementos de rescate tras salirse de control esta situación. Al lugar llegó el equipo de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron a realizar los trabajos correspondientes.

Los rescatistas confirmaron que estas fugas provenía de la pipa, por lo que comenzaron con las labores necesarias para tratar de controlarlas. Una de las válvulas se congeló, por lo que se pidió el apoyo de la Policía y Tránsito de Monterrey para acordonar el sitio y desalojar a vecinos y comercios cercanos tras el riesgo de una posible explosión.

Evacúan a 90 personas por fuga en pipa de gas

Tránsitos acordonaron ambos carriles de la avenida Constituyentes de Nuevo León y de Miguel Alemán, por lo que se generó tráfico intenso en este punto. Rescatistas confirmaron que fueron desalojadas aproximadamente 90 personas, quienes permanecieron a varios metros de la pipa de gas.

Rescatistas confirmaron que la fuga en una de las válvulas ya había sido controlada, mientras que la otra estaba en proceso de descongelación para realizar las labores necesarias. Se espera que estos bloqueos continúen durante algunos minutos más, por lo que agentes de movilidad pidieron a automovilistas tomar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el tráfico registrado.

