Mujer Muere Calcinada en el Incendio de su Casa en Monterrey

Un fuerte incendio registrado la noche del martes 24 de febrero, dejó como saldo a una mujer sin vida y cuantiosos daños materiales en su domicilio ubicado en la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de Monterrey, Nuevo León.

El fuego se reportó cerca de las 08:00 de la noche en una casa de la calle Natalio Vázquez, en su cruce con Julio Camelo, a tan sólo unos metros de un mercado rodante. Bomberos Nuevo León y Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el lugar por el reporte del siniestro y llevaron a cabo las labores necesarias para evitar que el fuego se extendiera a otras casas o comercios cercanos.

Además, como acción preventiva y para evitar riesgos, durante la emergencia los rescatistas desalojaron las casas contiguas a la del incendio y no se reportaron más personas heridas, ni afectaciones en las casas de los vecinos.

Encuentran cuerpo de mujer tras sofocar incendio de casa

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el incendio afectó principalmente la planta baja de la casa, consumió muebles y ropa. Tras controlar el fuego y realizar las labores de enfriamiento, los bomberos y rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de aproximadamente 60 años de edad.

Tras el hallazgo, policías de Fuerza Civil extendieron el acordonamiento en en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, mientras se daba conocimiento a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para efectuar las investigaciones correspondientes y determinar el origen del incendio que provocó la muerte de una persona.

Con información de Carlos Campos | N+

