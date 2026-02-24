Hombre Resulta Lesionado Tras Caer de una Losa en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre de 36 años resultó lesionado la tarde de este martes 24 de febrero, luego de caer de una losa mientras se encontraba en un domicilio ubicado en la zona de Peñón Blanco, en la colonia Campestre La Silla, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte inicial de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue notificado alrededor de las 15:17 horas, lo que generó la movilización inmediata.

Al arribar, los elementos de rescate confirmaron que se trataba de un masculino que había sufrido una caída desde una placa de concreto en la parte superior del inmueble. Debido a las condiciones del lugar y a la posición en la que se encontraba el lesionado, fue necesario implementar maniobras especializadas para garantizar su extracción segura.

Lesionado fue trasladado a hospital

El personal de Protección Civil trabajó utilizando equipo de cuerdas para descender y realizar el rescate, contando además con el apoyo del camión de Bomberos de Guadalupe, cuyos elementos colaboraron en las labores para agilizar la atención del incidente.

Una vez asegurado y estabilizado en el lugar, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.

