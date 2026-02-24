Presunto Asaltante Muere Tras ser Embestido por Vehículo en Apodaca, Nuevo León

Un presunto asaltante perdió la vida la tarde de este martes luego de ser embestido por un vehículo cuando intentaba huir tras cometer un robo, en hechos registrados sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari en Apodaca.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el hombre habría asaltado un negocio en la colonia Valle de Santa Elena, en el municipio de Zuazua. Presuntamente portaba un arma de fuego al momento del atraco y, tras cometer el ilícito, emprendió la huida a bordo de una motocicleta.

Luego del reporte al número de emergencias, autoridades desplegaron un operativo en la zona. Durante la persecución, el sospechoso circulaba en sentido contrario sobre la mencionada vía, poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Intenta huir y es atropellado

En su intento por escapar, el hombre ingresó a una zona de estacionamiento, donde perdió el control tras ser impactado por una cuatrimoto. Tras la caída, intentó cruzar los carriles con dirección al sur; sin embargo, fue embestido por un vehículo que circulaba por la arteria principal.

Paramédicos acudieron al lugar, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

