Vuelca Camión Revolvedor de Cemento en Curva de Av. Benito Juárez en Guadalupe, NL

Un camión revolvedor de cemento volcó cuando circulaba por una curva sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de calle Felipe Angeles, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se reportó durante la tarde de este miércoles 25 de febrero.

Noticia relacionada: Vuelca Grúa en Obras de Linea 6 del Metro; Arman Caos Vial en Miguel Alemán

Este percance ocurrió cuando el camión revolvedor de cemento circulaba en dirección al oriente sobre una curva ubicada en este punto. Aparentemente el exceso de velocidad y el peso de la unidad provocaría que terminara volcada. Fueron automovilistas que circulaban por este punto quienes pidieron el apoyo a las autoridades pertinentes.

A este sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y agentes de Tránsito de Guadalupe. Rescatistas informaron que pese al aparatoso accidente no se registraron personas lesionadas. La unidad quedó volcada sobre dos de los carriles de esta importante vía, por lo que autoridades comenzaron a abanderar la zona para desahogar el tráfico que se comenzaba a registrar sobre la avenida Benito Juárez.

Video: Vuelca Camión con Cemento No Hay Lesionados en Av Benito Juárez Guadalupe

Comienzan retiro de camión revolvedor tras volcadura

Minutos más tarde llegó a este sitio personal de una empresa de grúas para comenzar a remolcar la unidad volcada y liberar la circulación. Se espera que los trabajos correspondientes continúen durante al menos una hora más, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución sobre este punto para evitar más percances.

Se espera que cámaras de seguridad cercanas ayuden a visualizar como ocurrió este percance y así deslindar las responsabilidades correspondientes. Aparentemente el camión revolvedor se encontraba vacío, ya que no se registraron derrames de cemento en esta zona.

Historias recomendadas:

DAGM