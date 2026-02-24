Tráiler Vuelca con 40 Toneladas de Artículos de Abarrotes en Carretera Nacional en Santiago, NL

Un tráiler que transportaba alrededor de 40 toneladas de artículos de abarrotes volcó sobre la Carretera Nacional a la altura de Los Rodríguez en el municipio de Santiago, Nuevo León. El percance se reportó durante la tarde de este martes 24 de febrero.

Fue justo en el kilómetro 253 donde el camión de carga quedó volcado sobre el carril de baja velocidad. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y Policía de Santiago para comenzar con las labores necesarias. En este punto no se reportaron personas lesionadas a pesar de lo aparatoso de este accidente vial.

El presunto exceso de velocidad y la presencia de grava suelta sobre la carretera habrían provocado que el conductor de esta unidad perdiera el control. Dentro del tráiler se encontraba diferentes productos como galletas, mayonesa y papel higiénico los cuales llegarían a una tienda de abarrotes ubicada en Ciudad Mante, Tamaulipas.

Arman rapiña tras volcadura de tráiler con abarrotes

El conductor de esta unidad mencionó a los elementos de seguridad que varios ciudadanos se acercaron a este punto para comenzar a rapiñar la mercancía que se encontraba tirada sobre el pavimento. Se espera que horas más tarde llegue otro tráiler para traspasar los abarrotes sobrantes para poder trasladarlos a su destino final.

Elementos de seguridad se encuentran abanderando la zona para evitar que se registre tráfico lento. En este punto solo quedó obstruido uno de tres carriles en dirección al sur, pero se espera que con el paso del tiempo se comience a registrar largas filas de vehículos. El conductor mencionó que la otra unidad tardaría aproximadamente una hora más, por lo que se pidió a los conductores paciencia y precaución al circular por esta área.

Con información de Zyntia Vanegas | N+

