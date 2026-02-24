Regios Acuden a Boda y Quedan Varados en Puerto Vallarta tras Hechos de Violencia

La boda de su hermana los reunió en Puerto Vallarta, pero la caída del líder de un grupo delictivo de Jalisco, los bloqueos en diferentes carreteras y la suspensión de vuelos, los dejó varados; así se encuentran Jorge Loza y toda su familia, originarios de Monterrey, Nuevo León, quienes esperan volver pronto a su casa en la colonia Héroes de Chapultepec.

Noticia relacionada: Activa Fuerza Civil de Nuevo León Operativo Muralla por Hechos Violentos en Jalisco y Tamaulipas

De acuerdo con lo narrado por Jorge Loza para N+, son entre 25 y 30 personas las que se encuentran varadas en Puerto Vallarta, Jalisco, que como él, iban de vacaciones y no estaban preparados para esta situación que los mantiene con miedo y alarma.

Ya me quiero ir. (…) Seguimos con el miedo de que llegue a pasar otra cosa. Los helicópteros no dejan de pasar todo el día

Video: Quedan Regios Varados en Puerto Vallarta Tras Violencia

Sufren por falta de comida y hospedaje en Puerto Vallarta

Les tomó cuatro horas conseguir un vuelo a Monterrey el próximo jueves, mientras tanto peregrinan en busca de hotel. Jorge narró que conseguir comida se ha complicado; en las tiendas las filas son de dos horas y solo hay refrescos y alcohol.

Hasta ayer no teníamos vuelo de regreso. (…) venimos con dinero para las vacaciones normales y un extra por si pasaba algo, pero no para quedarnos el doble de tiempo

En lo que llega el jueves, el día de su vuelo para regresar a su hogar en la ciudad de Monterrey, Jorge Loza y su familia siguen resolviendo donde pasar la noche y que llegue el momento para terminar con la pesadilla en el estado de Jalisco.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

SHH