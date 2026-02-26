Sujetos Ingresan a Domicilio, Amarran a Dos Mujeres y Roban la Vivienda en Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 26 de febrero se registró una intensa movilización por parte de cuerpos policiacos en una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, en la ciudad de Veracruz, debido a que fue reportado un hecho violento contra los moradores del inmueble anteriormente citado.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 81 años de edad y su hija de 41 fueron víctimas de un hecho violento en el que las víctimas fueron amagadas por un grupo de tres delincuentes, quienes, presuntamente armados con pistolas, esperaron a que llegaran a su vivienda.

El domicilio donde se registraron los hechos se encuentra ubicado sobre la calle Ruiz Cortines de la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Veracruz, en donde las víctimas presuntamente fueron sometidas y después los presuntos delincuentes procedieron a realizar el robo.

Según lo narrado por las víctimas, los presuntos delincuentes se introdujeron a su vivienda, buscaron valores y las dejaron maniatadas al interior. Una de las víctimas, quien prefirió el anonimato, describió que las amarraron a ella y a su mamá, y las metieron al cuarto con un arma.

Menciona que, una vez cometido el ilícito, los sujetos procedieron a escapar con rumbo desconocido. Tras aproximadamente una hora de permanecer imposibilitadas, la víctima narra que pudo sacar su mano, se desató y desató a su mamá.

Robo de autopartes afecta a ciudadanos en Veracruz

Al menos dos vehículos amanecieron sin sus cuatro llantas en calles del fraccionamiento Costa Dorada, localizado al norte del municipio de Veracruz, lo que para los dueños de esto les representó un robo que los afecta seriamente en su economía.

Los delitos ocurrieron en distintos puntos; uno de ellos ocurrió en la calle Hacienda Gaviotas, donde estaba estacionado un auto sedán de color rojo, al cual le robaron las cuatro llantas, y solamente lo dejaron encima de unas piedras.

Los habitantes del lugar temen que en un futuro no solo sean los vehículos, sino que se metan a sus casas. Solamente por reponer las llantas, sin los rines, prevén gastar cerca de 13 mil pesos. La segunda unidad compacta color gris que dejaron también sin llantas fue en la calle Palomas del mismo sector habitacional.

