Incendio de Camioneta Provoca Evacuación de Alumnos en Escuela de Veracruz

En los límites de Córdoba y Fortín en la región de las Altas Montañas de Veracruz, este jueves 26 de febrero se informó acerca del incendio de una camioneta que era transportada por una grúa, ocurrió en la cercanía de un plantel educativo, esta situación generó que los alumnos fueran evacuados.

Hasta el lugar de la conflagración se trasladaron los grupos de auxilio quienes acudieron para sofocar las llamas. Se dio a conocer que ocurrió sobre la calzada Garza Sada. Así narró los hechos Luis Ojeda Cid quien es el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Fortín.

Recibimos el reporte del director acerca del incendio, de manera inicial atendieron con extintores, pero no se pudo controlar el conato de incendio, debido a que está involucrado el tanque del Diesel es una camioneta. Los bomberos están apagando con espuma mecánica.

Por el peligro que generó la unidad que se prendió en llamas se tomó la determinación de evacuar una escuela que se encontraba en el perímetro cercano al lugar de los hechos.

Crisis Nerviosa aquí en el en el plantel, pero de ahí fuera todo Normal, sí sí por seguridad y de la cercanía. Obviamente la recomendación es evacuar y hacer su plan de emergencia interno del plantel y Bueno ha funcionado de manera adecuada.

Aún se investigan las causas posibles del incendio de la camioneta

Hasta el momento la causas que originaron el incendio aún se desconocen, se exhortó a la ciudadanía a respetar el acordonamiento preventivo que siempre es implementado cuando se presenta este tipo de situaciones de peligro.

Desconocemos realmente hasta ahorita hasta que controle posiblemente un cortocircuito por medios de seguridad verdad porque muchas veces hay en estos eventos involucran algunos materiales peligrosos.

