Aparece Misteriosa Espuma en Playa de Veracruz: ¿De qué se Trata?

La mañana de este viernes 27 de noviembre, tanto para bañistas como para pescadores que se dieron cita en el área de playa del municipio de Boca del Río, donde se pudo observar la aparición de una extraña espuma que llegó a la zona de la playa Santa Ana ubicada en el Bulevar Vicente Fox del municipio boqueño.

Los turistas y ciudadanos que presenciaron el arribo de esta espuma se preguntaban cuáles serían las posibles causas que originaron este extraño fenómeno ocurrido en la playa boqueña. Ocurrió en el área de escolleras justo atrás de las instalaciones del Foro Boca.

Desde las primeras horas de este día se reportó la presencia de esta espuma, la cual es como una nata que cuando sale del mar pues se queda y acumula en la arena, la cual presenta un color crema. Al lugar se dieron cita autoridades de la jurisdicción sanitaria, pero solo se limitaron a realizar una observación de este fenómeno. En el lugar se pudo apreciar algunos camiones de volteo trasladando cargamento de arena en esta zona.

Hasta pasado el medio día no se había logrado determinar la posible causa de este fenómeno que causó expectativa ante la aparición de esta gran cantidad de espuma. El ambientalista José Gonzalez comentó a Nmás, que este tipo de espuma puede provenir de dos lugares.

La primera puede ser producto de una tormenta de mar adentro que se combina con bacterias y esto genera una espuma que las arrojan a la orilla de la playa. La otra opción y la que podría ser más certera señaló José González, podría ser derivado de la presencia de una contaminación ambiental por descargas de aguas residuales.

Autoridades se pronunciaron al respecto de la aparición de espuma en playa

Autoridades municipales dieron a conocer información a la ciudadanía acerca de la espuma observada durante la mañana de este día en la zona de Playa Santa Ana, a la altura de las instalaciones del Foro Boca, aseguraron debe a los trabajos de nivelación de arena que realiza nuestro personal de limpia, tras los efectos de los nortes.

Al regresar la arena al mar, el movimiento natural del sedimento genera espuma de manera temporal. Se trata de un efecto normal, derivado de estas labores de mantenimiento de playa.

