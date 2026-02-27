Hombre Es Asaltado a Punta de Pistola en Banco de Veracruz; Iba a Depositar Nóminas

En el fraccionamiento Costa Verde se registró una intensa movilización por parte de las corporaciones policiacas durante la tarde de este viernes 27 de febrero. El arribo de los elementos de seguridad ocurrió en una institución bancaria localizada frente al bulevar Ávila Camacho, en el municipio de Boca del Río.

Dicha movilización respondió a un presunto asalto, el cual ocurrió contra un cuentahabiente; el aludido narra que había retirado una fuerte suma de dinero minutos antes en otra institución bancaria localizada en la avenida Simón Bolívar, cerca del lugar donde se registraron los hechos.

Posteriormente, la víctima se dirigió hasta la otra sucursal situada frente al bulevar Manuel Ávila Camacho. Según lo informado por el afectado, se disponía a depositar un cheque; sin embargo, según cuenta, los presuntos delincuentes posiblemente ya lo venían siguiendo desde el primer banco.

Se desconoce la identidad de los delincuentes y la suma de lo robado en el asalto

Al llegar al segundo establecimiento, los sujetos lo despojaron de su maletín donde indica que trasladaba el efectivo, el cual se tenía previsto que se destinara para pago de nómina de una empresa para este viernes 27 de febrero, precisamente, día en el que se depositaría la quincena.

Tras registrarse el hecho, se dio aviso a las autoridades y minutos después, al sitio arribaron los elementos policiacos para realizar las diligencias correspondientes. De los delincuentes no se tiene información, pues huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se ha dado a conocer acerca de ninguna detención, tampoco se ha brindado mayor información acerca de este hecho de violencia ocurrido en una institución bancaria localizada frente al bulevar Manuel Ávila Camacho, en el fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

