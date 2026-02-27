Arrojan Presuntos Artefactos Explosivos en CBTIS de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche del jueves en Coatzacoalcos dos presuntos artefactos explosivos de fabricación casera fueron lanzados hacia las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 85, lo que generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad.

Se presume que fueron sujetos desconocidos los que arrojaron los presuntos artefactos cuando la institución se encontraba sin estudiantes, por lo que no se reportaron personas lesionadas.Personal que realizaba recorridos dentro de la escuela logró sofocar el fuego antes de que las llamas se propagaran y causaran daños.

Video: Graban Presunto Caso de Agresión en la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 26 de Veracruz

Tras el ataque, arribaron al sitio elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de la Guardia Nacional, quienes ingresaron al centro educativo para verificar la situación y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Suspenden clases en escuela de Tuxpan, Veracruz por hechos de inseguridad

En el municipio de Tuxpan, se dio a conocer que fueron suspendidas las clases presenciales en la secundaria No. 1 “Emiliano Zapata”, debido a los recientes hechos de inseguridad registrados en el municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, circuló un documento dirigido a los padres de familia, en el cual las autoridades educativas mencionaban que la medida determinada, obedecía a los recientes hechos de inseguridad registrados en el municipio antes mencionado.

Noticia relacionada: Fuerzas Federales y Estatales Refuerzan Seguridad en Tuxpan Veracruz

Además, en dicha circular, se determinó que se tiene previsto que las clases presenciales vuelvan a la normalidad el próximo lunes dos de marzo de este 2026. Hasta el momento, se desconoce si existe la probabilidad de que extiendan la suspensión o si habrá rondines de seguridad por parte de los cuerpos policiacos cerca del plantel para salvaguardar a los estudiantes.

Historias recomendadas: