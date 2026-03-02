Casa se Quema a Causa de Presunto Incendio de Pastizal Fuera de Control en Acajete, Veracruz

La mañana de este lunes 2 de marzo prácticamente sobre la carretera federal con dirección a Perote se reporta un fuerte incendio que se logra observar desde varios metros a la redonda. Los primeros reportes indican que este incendio se inició como una quema de pastizal la cual se habría salido de control y lamentablemente el fuego habría alcanzado a una vivienda asentada en la zona, se reporta que este inmueble es el cual es consumida por las llamas en este instante en el municipio de Acajete.

Habitantes buscan evitar se propague el incendio

Hasta el punto se ha solicitado la presencia de cuerpos de emergencia tras el reporte de esta quema que al parecer se salió de control y que genera alarma entre quienes habitan este sector del municipio, sobre todo se espera la llegada de elementos de bomberos en próximos minutos a este punto para poder combatir y controlar el fuego y evitar que la situación de riesgo sea mayor.

Es importante también detallar que en la zona donde se registra el incendio existen viviendas aledañas las cuales se encuentran también en peligro en este momento. Los propios habitantes de la zona están buscando la forma de evitar que este incendio se propague a más viviendas a una mayor cantidad de pastizal.

Se exhorta a permitir el libre transito de los cuerpos de emergencias

Quienes circulen sobre todo en las vialidades con dirección hacia el municipio de Perote, se recomienda abrir paso a las unidades de emergencia que se trasladan al punto del incendio, pero al ser una hora de tráfico intenso su arribo se ha complicado.

Así que se exhorta a los conductores a ceder el paso a las unidades de emergencia que se dirigen a atender justamente este incendio que se registra esta mañana en en municipio de Acajete, ubicado en la zona del esta de Veracruz.

