Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Vivienda en Río Blanco, Veracruz; Llevaba Días Fallecido

Durante la tarde de este domingo 1 de marzo, se registró movilización de las fuerzas del orden en el fraccionamiento Villas de Tenango del municipio Río Blanco, Veracruz. Según datos, el motivo fue el hallazgo de un hombre sin vida.

Todo ocurrió en la calle 7 de enero, donde un hombre de aproximadamente 50 años, fue hallado sin vida y en estado de descomposición dentro de su vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos quienes percibieron olores fétidos provenientes de la casa.

Esta situación generó preocupación entre los habitantes de la zona; quienes decidieron avisar a los familiares y al acudir al inmueble para verificar lo que ocurría, confirmaron el hallazgo del cuerpo en el interior de la casa. De inmediato solicitaron la intervención de las autoridades para que acudiera a dar fe de los hechos.

Se acordonó la zona en el fraccionamiento Villas de Tenango, y personal de la Fiscalía Regional arribó para realiz las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Se dio a conocer que falleció hace varios días, y las causas del deceso se esclarecerán en las siguientes horas cuando se realice la necropsia de rigor.

Un hombre perdió la vida a bordo de una camioneta, mientras era trasladado a un hospital de la zona norte de la ciudad de Orizaba en los límites con Mariano Escobedo.

Según la información, se dio a conocer que los hechos ocurrieron cuando el hombre intentaba ser trasladado por sus familiares desde la localidad de Xometla, zona perteneciente al municipio de La Perla, hasta la clínica. Sin embargo, cuando llegaron con la víctima al hospital, se realizó la confirmación de que ya no contaba con signos vitales.

