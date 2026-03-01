Familia Sufre Accidente en Autopista Orizaba-Córdoba; Su Auto Terminó Junto a las Vías del Tren

Cuatro integrantes de una familia tuvieron que ser llevados a un sanatorio particular de la ciudad de Orizaba, Veracruz, cuando sufrieron un accidente sobre la autopista Orizaba - Córdoba a la altura de Ixtaczoquitlán.

De acuerdo a la información, la camioneta en la que viajaban salió del camino y quedó prácticamente desbaratada. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 278 con dirección al puerto de Veracruz, donde la persona que manejaba la unidad perdió el control por motivos desconocidos y cayó junto a las vías del tren.

Video: Choque Múltiple Deja Daños Materiales y Caos Vial en Boca del Río Veracruz

Al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales, así como personal de Protección Civil del municipio de Ixtaczoquitlán, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes. Paramédicos valoraron a los lesionados y determinaron su traslado a un hospital cercano para una revisión más exhaustiva, reportándose su estado de salud como estable, hasta ahora sus identidades permanecen como resguardadas.

Conductor pierde el control de su auto y choca el bulevar Córdoba - Fortín

La madrugada de este domingo 1 de marzo, se registró un aparatoso choque sobre el bulevar Córdoba - Fortín a la altura conocido club deportivo, en el carril con dirección hacia San Nicolás.

Noticia relacionada: Hombre Muere al Llegar a Hospital de Orizaba, Veracruz; Era Trasladado por su Familiares

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el conductor del auto color negro perdió el control y se estrelló contra una luminaria en el camellón central, quedando prácticamente en sentido contrario.

Al lugar del accidente, arribaron elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín y paramédicos de Cruz Roja para brindar primeros auxilios y trasladar al lesionado a un hospital. Además, la zona fue abanderada hasta que tomó conocimiento la autoridad vial y trasladó la unidad a un corralón para el deslinde de responsabilidades.



Historias recomendadas:

LLZH