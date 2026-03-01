Mega Incendio Paraliza el Tráfico en el Periférico de Puebla a la Altura de Valsequillo
Fuerte incendio de un vivero provocó el cierre del Periférico Ecológico a la altura del Bulevar Valsequillo en Puebla.
La tarde de este domingo 1 de marzo usuarios del Periférico Ecológico de Puebla reportaron tráfico lento a la altura del Bulevar Valsequillo, donde se observa una columna de humo de varias decenas de metros de altura, provocada por un fuerte incendio.
El siniestro estaría ocurriendo en un vivero que se consume por llamas, lo que ha generado asombro entre habitantes y conductores de la zona sur de la ciudad de Puebla.
Fuerte incendio provoca bloqueo total de Periférico Ecológico a la altura de Valsequillo en Puebla
De acuerdo con los primeros reportes, el incendio es cerca de la desviación hacia San Francisco Totimehuacan. No hay paso vehicular en la zona, y conductores están optando por regresar en sentido contrario.
La afectación vial es ambos sentidos, debido a la magnitud del incendio de un vivero, donde Policía Municipal resguarda para permitir el trabajo de bomberos.
Se recomienda tomar vías alternas, y evitar subirse al Periférico en la zona sur de la capital poblana.
