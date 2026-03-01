Manifestantes Marchan por una Avenida Principal de Puebla; Esto se Sabe

Este domingo 1 de marzo de 2026 decenas de personas marcharon en señal de protesta, cerrando la circulación por toda la avenida Juárez en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades municipales, quienes realizaron los cierres viales correspondientes, los manifestantes terminaron dicha movilización en el Zócalo, ubicado en el Centro Histórico de la capital poblana.

Noticia relacionada: Forman "Cadena por la Paz" para Exigir Justicia por Víctimas de Balacera en Angelópolis, Puebla

Manifestantes marchan de la avenida Juárez al Zócalo de Puebla

Fue aproximadamente al mediodía que este domingo un grupo de manifestantes defensores del medio ambiente realizaron una movilización desde la avenida Juárez hasta el Zócalo en la ciudad de Puebla.

Al lugar de la marcha llegaron elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron los cierres viales necesarios para el pleno desarrollo de la misma, además de brindar atención a los automovilistas en la zona para agilizar la movilidad.

Los uniformados recomiendan a conductores que tengan que transitar por el área donde se realiza la movilización a tomar vías alternas para evitar percances viales.

Manifestación generó caos vial en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

El pasado 24 de febrero se reportó un congestionamiento vial por la marcha de un grupo de manifestantes sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla, en inmediaciones del Periférico Ecológico.

Cierre por Manifestación en Vía Atlixcáyotl de Puebla desde Caseta de Atlixco y Periférico

Alrededor de las 8 de la mañana decenas de personas se comenzaron a congregar, y fue alrededor de las 9:30 que comenzaron a marchar con banderas sobre la vialidad con dirección al centro.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ