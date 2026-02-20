Forman "Cadena por la Paz" en Puebla Exigiendo Justicia por Víctimas de Balacera en Angelópolis

La noche de este viernes 20 de febrero de 2026 familiares y amigos de Joaquín Wirth, Emmanuel Esteban Campaña Sánchez y Gisele Ortiz Carreto, víctimas mortales de la balacera ocurrida en la zona de Angelópolis el sábado pasado formaron la “Gran Cadena por la Paz” en inmediaciones de la Estrella de Puebla.

Los asistentes a la protesta exigieron a las autoridades justicia ante el triple homicidio, y que no haya impunidad para los responsables del ataque armado ocurrido durante las primeras horas del 14 de febrero.

Fue al filo de las 17:00 horas que empezaron a llegar las decenas de asistentes a las inmediaciones de la Estrella de Puebla, vestidos de blanco y con pancartas con las consignas escritas.

No se culpa a las víctimas

Familiares y amigos tanto de Joaquín, Gisele y Emmanuel, así como de los cinco heridos durante el ataque armado ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, se reunieron justamente en el lugar de los hechos para gritar a una sola voz:

La verdad no se manipula

Las decenas de personas que se encontraban dispersas por la zona se reunieron al pie de la Estrella de Puebla exigiendo a las autoridades cero impunidad para los responsables del atentado.

A pesar que en la convocatoria se había dicho que la “Gran Cadena por la Paz” finalizaría a las 20:00 horas, muchos de los asistentes permanecieron en el lugar y con veladoras y flores honraron la memoria de las víctimas mortales.

Colocan veladoras para honrar la memoria de Joaquín, Emmanuel y Gisele. Foto: N+

Ataque armado en bar de la zona Angelópolis de Puebla deja tres muertos y cuatro heridos

La madrugada del pasado 14 de febrero se registró un ataque armado afuera del bar “Sala de Despecho” en la zona de Angelópolis de la capital poblana dejando un saldo de cinco heridos y tres muertos: Joaquín Wirth, Gisele Ortiz y Emmanuel Esteban.

Por este hecho ya hay cuatro detenidos: Gabriel "N", Edwin "N", Héctor Hugo "N" y Brayan "N". Sin embargo, las autoridades aseguran que siguen prófugos otros dos sujetos relacionados con el atentado.

Posteriormente, Idamis Pastor, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que las investigaciones permitieron establecer la línea directa que vincula el hecho con una organización criminal, la cual está plenamente identificada.

Con información de Maribel Espinoza

GMAZ