Detenidos por Balacera en Puebla Están Presuntamente Relacionados con un Grupo Delictivo

Continúan las investigaciones por el ataque armado que dejó a tres muertos y cinco lesionados frente al bar Sala de Despecho en la Isla de Angelópolis en Puebla, la Fiscalía General del Estado reveló que los cuatro detenidos han dado a conocer información clave sobre este hecho.

Gabriel "N", Edwin "N", Héctor Hugo "N" y Brayan "N" fueron los hombres detenidos, uno menor de edad, luego de la balacera donde perdieron la vida Joaquín Wirth, Emmanuel Esteban y Gisele Ortiz. Los sujetos fueron asegurados dos horas después del atentado en dos puntos diferentes de la ciudad.

Posteriormente, fueron trasladados con las autoridades ministeriales en donde los entrevistaron para conocer el móvil del asesinato; De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes comenzaron a hospedarse en un departamento desde hace un mes para poder cometer su objetivo.

Fiscalía de Puebla investiga relación de detenidos con grupo criminal por el ataque armado frente a Sala de Despecho

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el ataque armado registrado la madrugada del 14 de febrero en la zona de la Isla de Angelópolis, fue ordenado por un grupo delictivo.

En declaraciones oficiales, señaló que las investigaciones permitieron establecer la línea directa que vincula el hecho con esta organización criminal, la cual está plenamente identificada, esto mencionó la fiscal.

Se les está recabando la entrevista, llevamos avances al respecto para ver lo que sucedió, y cuál fue el modo operandi, puedo adelantarte que fue parte del grupo (...) quienes hicieron este ataque, estamos en la indagatorias, todavía no podría decir que tuvieran relación con este grupo, porque no es así hasta el momento no tenemos esa información”

Detalló que las personas detenidas, entre ellas un menor de edad, podrían estar relacionadas con este grupo, por lo que se analizan los posibles vínculos y niveles de participación.

Continúan investigaciones para conocer al autor intelectual del triplehomicidio en la Isla de Angelópolis de Puebla

La funcionaria estatal aseguró que están recabando más datos de prueba para fortalecer las acciones judiciales correspondientes, además reiteró que no habrá impunidad y que se mantienen coordinadas las corporaciones de seguridad para desarticular a los responsables.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, agregó que existen indicios para identificar a los autores intelectuales del atentado ocurrido frente a la Sala de Despecho, en la Isla de Angelópolis.

