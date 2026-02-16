Un fuerte operativo de seguridad fue establecido por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el Bulevar Osa Mayor y el Bulevar del Niño Poblano, tras la balacera registrada la madrugada del sábado 14 de febrero afuera de un bar de la Isla de Angelópolis en Puebla.

A lo largo de las vialidades se pudieron observar patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC), de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado (SSP), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizando recorridos a pie y en vehículo, además de mantener vigilancia en diversos puntos de esa área comercial.

Ataque Armado en Bar de Angelópolis Deja 3 Muertos y 4 Heridos; Hay 4 Detenidos

Dejan flores y veladoras para las víctimas mortales de la balacera afuera de Sala de Despecho en Puebla

Justo en la esquina del Bulevar Osa Mayor y la calle Hermanos Serdán, donde ocurrió el triple homicidio el fin de semana, amigos y familiares de los occisos colocaron veladoras y flores para honrar la memoria de Joaquín, Gisele y Emmanuel Esteban. Asimismo, entre lágrimas lanzaron consignas para exigir el esclarecimiento del hecho delictivo que derivó en el asesinato de los tres.

Así recuerdan familiares y amigos a los jóvenes que murieron en la Isla de Angelópolis. Foto: N+

Posteriormente se retiraron y dejaron sus ofrendas, a pesar de la indiferencia de los comerciantes de los alrededores y de los clientes, pues en la zona de antros de la Isla de Angelópolis continúa la vida nocturna como es costumbre.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR