Fue Planeado Más de un Mes Antes el Ataque Armado contra Clientes de Cantabar en Puebla

Continúan las investigaciones sobre el atentado de la madrugada del Día de San Valentín en Puebla, que dejó como saldo tres personas muertas afuera de un bar de la Isla de Angelópolis. Sobre el suceso, el Gobierno Estatal resaltó que el aseguramiento de los cuatro responsables, se hizo en tan solo dos horas gracias a la tecnología que se utiliza para la prevención y lucha contra actos delictivos.

El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, dijo que se tiene una línea de investigación y que se avanza junto con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para identificar al actor intelectual y aclarar el móvil del ataque.

El vicealmirante reiteró que el gobierno del estado tiene como objetivo que vivamos en paz, pero que hay algunos casos que son difíciles de prever.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Eran las Víctimas del Ataque Armado en la Isla de Angelópolis en Puebla? Esto se Sabe

¿Qué se sabe del atentado en la Isla de Angelópolis ocurrido en la madrugada del 14 de febrero en Puebla?

Alrededor de las 2 de la mañana del pasado sábado, un grupo de sicarios esperaba a sus víctimas justo cuando salían del cantabar Sala de Despecho y sin mediar palabra abrieron fuego de manera directa. Tras los disparos, dos hombres y una mujer perdieron la vida, quedando tendidos sobre la vialidad.

Joaquín, Gisele y Esteban: Víctimas del Ataque Armado en la Isla de Angelópolis

Además, cuatro personas más resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y fueron atendidas por paramédicos para su traslado al hospital.

Tras el ataque, la Policía Municipal y Estatal activaron operativo y persecución que derivó en la detención de los cuatro presuntos responsables, quienes habían escapado en dos motocicletas después del ataque armado en la Isla de Angelópolis.

En la escena quedó la camioneta color blanco perteneciente a las víctimas, con impactos de arma de bala en carrocería y ventanillas, así como los cuerpos sin vida de una mujer y dos hombres.

Investigan a quienes planearon el ataque con armas de fuego en el bar Sala de Despecho en Puebla

El Secretario de Seguridad Pública, indicó que con el apoyo del helicóptero y drones, se logró ubicar a los cuatro sujetos en dos diferentes puntos cercanos a la zona de Angelópolis. Mencionó que dos de ellos se ocultaron en una barranca pero fueron ubicados con los dispostivos voladores de detección térmica.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de este hecho violento, que fue planeado con por lo menos un mes de antelación de acuerdo con el vicealmirante Francisco Sánchez, quien confirmó que los responsables rentaron un departamento de la Colonia San Miguel la Rosa, a unos metros del bar.

En entrevista telefónica con @Ultrapuebla, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González informa las acciones de seguimiento ante los hechos ocurridos en la zona de #Angelópolis durante este fin de semana.



Ante diversas especulaciones surgidas en… pic.twitter.com/VzLD1pwMOM — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 16, 2026

El secretario agregó que existen indicios para identificar a los autores intelectuales del atentado contra un grupo de asistentes al cantabar Sala de Despecho, en la Isla de Angelópolis.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR