Enorme Columna por Incendio Causa Alarma cerca de la Autopista México-Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este 1 de marzo se registró un fuerte incendio en terrenos cerca de la Autopista México-Puebla a la altura de un restaurante de carnitas, en el acceso al Periférico Ecológico.

De acuerdo a automovilistas, la enorme columna de humo negro se logra ver desde la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, por lo que causó alarma entre los usuarios de la vialidad.

Debido al siniestro se solicitó el apoyo del cuerpo de emergencias para lograr sofocar las llamas, sin embargo, hasta el momento no han dado detalles sobre qué se está incendiando y las causas.

Incendio en Terreno de Zona Metropolitana de Puebla Alertó a Vecinos y Conductores

Incendio en Puebla alcanza un corralón de autos en San Martín Texmelucan

Cabe resaltar que Puebla ha registrado diferentes incendios este fin de semana, uno de los más grandes ocurrió en San Martín Texmelucan en donde el fuego originado en pastizales alcanzó a un corralón de autos, por lo que se reportaron al menos tres unidades siniestradas.

La tarde de este domingo se registró un incendio forestal en el municipio de Tlachichuca por lo que bomberos de Protección Civil Estatal se movilizaron al punto.

A pesar de que la columna de humo era alarmante, no se reportaron pobladores en situación de riesgo, sin embargo se mantiene monitoreo de este incidente para liquidar el fuego.

Reportan incendio en colonia Arboledas de San Ignacio en Puebla

Protección Civil Estatal también atendió un incendio en la colonia Arboledas de San Ignacio, en el municipio de Puebla.

En coordinación con Policía Estatal Bomberos, realizaron labores de control y sofocación con agua a presión, lo que evitó la propagación del fuego.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni daños materiales; el área quedó sin riesgo para la población.

Con información de N+

MCS