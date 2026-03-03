Hallan Cuerpo de un Hombre con Huellas de Violencia en Poza Rica, Veracruz

Durante la tarde de este lunes dos de marzo, vecinos de la Parcela Catorce, localizada en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, reportaron múltiples detonaciones de armas de fuego, lo que alertó a las distintas corporaciones de seguridad de la zona, quienes procedieron a realizar un operativo en la colonia.

Aproximadamente dos horas más tarde, al fondo de la Parcela Catorce, en el camino que conduce hacia un relleno sanitario, se realizó la localización del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba atado de manos y con presuntas huellas de violencia.

Según los primeros reportes, el cuerpo correspondía a un joven de entre 20 y 25 años de edad. Derivado de estos hechos, un fuerte operativo de elementos del Ejército, Marina, Policía Estatal y Policías Ministeriales se desplegó en el sitio, por lo que las autoridades procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para de esta manera, resguardar la escena delictiva y llevar a cabo el levantamiento de indicios.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer mayores detalles sobre dicha situación, por lo cual la identidad de la víctima aún se desconoce y tampoco se ha informado que se haya registrado la detención de alguna persona con relación a estos hechos de violencia registrados en la Parcela Catorce, localizada en la zona norte del estado de Veracruz.

Otro hecho de violencia en Veracruz ocurrió en Soledad de Doblado

En el municipio de Soledad de Doblado, ubicado en la región del Sotavento del estado de Veracruz, se reportó un hecho violento durante el fin de semana que dejó como saldo a un hombre asesinado; el reporte del hecho indicó que ocurrió cuando la víctima del ataque salía de su domicilio.

Según lo informado, un hombre identificado como Jimmy recibió diversos impactos de bala por parte de sujetos desconocidos, perdiendo la vida al instante sobre la calle Abasolo de la colonia Centro, lugar donde se registró el violento hecho.

De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar, Jimmy tenía poco tiempo de haber regresado de Estados Unidos a la casa de su familia. Hasta el momento no se reporta la detención de alguna persona vinculada a estos lamentables hechos.

