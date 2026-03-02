Fallece Adulto Mayor por Quemaduras en Incendio de su Vulcanizadora; Pasó 24 Días Hospitalizado

Durante la mañana de este lunes 2 de marzo, se dio a conocer el fallecimiento de Juan Téllez, conocido entre vecinos y clientes como “Popochas”, se trata del adulto mayor que resultó con diversas lesiones ocasionadas por las quemaduras sufridas en el incendio ocurrido a principio del mes de febrero en su establecimiento comercial en Córdoba, Veracruz en la zona centro de Veracruz.

Su falleció se da luego de permanecer hospitalizado casi un mes a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio registrado en su negocio de vulcanizadora, ubicado en la avenida 11, entre las calles 26 y 28, donde se originó un incendio que rápidamente se propagó al interior del establecimiento, provocando daños materiales considerables y dejando al propietario con lesiones de gravedad.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las causas exactas que dieron origen al incendio, que hoy causaron la muerte del adulto mayor en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Así fue el incendio donde resultó lesionado y le causó la muerte a "Popochas"

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes 6 de febrero, se registró el incendio al interior de un establecimiento con giro comercial de vulcanizadora automotriz, la cual se encontraba ubicada en la avenida 11 de la colonia los maestros en la ciudad de Córdoba en la región centro de las Altas Montañas de Veracruz, en ese momento una persona resultó lesionada con quemaduras de primer grado en rostro y pecho.

En aquel momento la persona de 78 años aproximadamente fue ingresada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. La guardia femenil de bomberos Córdoba fueron quienes se encargaron de las tareas para controlar y liquidar el fuego al interior del inmueble, autoridades de Protección Civil descartaron daños a viviendas aledañas.

