Cierran Zona de Playa por Derrame de Hidrocarburo en Pajapan, Veracruz

Autoridades del municipio de Pajapan al sur de Veracruz, informaron sobre el cierre preventivo de la zona de costa, por un derrame de hidrocarburos detectado en el área, por lo que las playas presentan actualmente niveles de contaminación.

Se informó que elementos de Protección Civil ya se encuentran en el área de playa para atender la contaminación en el litoral y la Laguna del Ostión. Personal especializado de la empresa PEMEX, ya se encuentra en la zona realizando las inspecciones necesarias para determinar el punto exacto de origen de esta afectación. Además, ya se encuentran elementos de la Guardia Costera presentes.

Video: Recala Hidrocarburo en Barrillas y Jicacal en Zona Sur de Veracruz

Se recomienda evitar ingresar al mar hasta nuevo aviso, no caminar por la zona de arena afectada para evitar el contacto dérmico con el crudo y seguir las indicaciones de los elementos de Protección Civil.

Pescadores afectados por derrame de hidrocarburos en Pajapan

Pescadores de Coatzacoalcos y Pajapan, detectaron la presencia de hidrocarburo y chapopote la mañana de este lunes 2 de marzo al momento de salir a capturar sus especies. Cuando se disponían a realizar sus labores detectaron la contaminación que afectó a sus redes.



"Nos encontramos con la novedad de que pescamos crudo, viene del mar, está recalando bastante crudo, esta red ya se me echó a perder, ya no sirve, está bien contaminada" Así lo narró uno de los pescadores afectados.

Noticia relacionada: Hallan Manatí Muerto Flotando en el Río Coatzacoalcos, en la Zona Sur de Veracruz

Son más de 300 los pescadores que se ven afectados de la zona costera de Barrillas, Jicacal y Playa Linda. Derivado de esto, el Director Protección Civil de Pajapan, acudió que se está verificando el derrame desde la bocana de Jicacal, hasta las playas de Playa linda.

Autoridades, personal de Pemex, pescadores y de la Secretaría de Marina, realizan recorridos de inspección en la zona costera para evaluar daños y delimitar el área afectada, la cual abarcaría desde Jicacal hasta Peña Hermosa.

Historias recomendadas: