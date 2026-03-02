Estructura Colapsa Durante Foto de Graduación en la UV de Xalapa; Hay Estudiantes Lesionados

En la zona universitaria de la ciudad de Xalapa, la mañana de este lunes 2 de marzo, se reportó hace unos momentos que se estaba realizando la toma de fotografía de generación y una estructura se vino abajo.

Importante detallar que según de manera preliminar se contabilizan 25 estudiantes egresados de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana. los cuales están siendo atendidos y una persona más resultó lesionada la cual requirió ser traslado a hospital para recibir atención médica.

La estructura metálica presuntamente se vino abajo ya que no soportó el peso y es prácticamente la situación que se está teniendo de emergencia por parte de diferentes corporaciones de atención de emergencias entre paramédicos, protección civil y bomberos aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Información en desarrollo…

