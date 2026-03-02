Patrulla Vuelca Durante Persecución y Policías Terminan Heridos al Norte de Veracruz

Durante la noche del pasado domingo primero de marzo, en el municipio de Chicontepec, localizado al norte de Veracruz, se registró una presunta persecución armada que dejó como saldo policías heridos y la volcadura de un vehículo patrulla en el tramo carretero Tantoyuca-Chicontepec.

De acuerdo con los primeros reportes, todo parece indicar que una patrulla habría sido atacada a disparos por sujetos armados, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta. Dicho ataque armado se registró a la altura del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz #3 (CECyTEV).

Al intentar detener a los agresores, los cuales se daban a la fuga en dicha camioneta, se sumó una segunda patrulla que también fue atacada a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Se dio a conocer que, derivado de estos hechos, se activaron los protocolos para darle seguimiento a los sujetos armados y, en la maniobra de persecución, una patrulla terminó volcada. De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados que resultaron lesionados viajaban en la unidad SP-3917, que es la unidad donde se registró la volcadura.

Gobernadora de Veracruz informó acerca de estos hechos registrados en Chicontepec

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que una de las camionetas de la Secretaría de Seguridad terminó accidentada y que los elementos resultaron lesionados; sin embargo, mencionó que ya se encuentran en el hospital.

"Los elementos resultaron lesionados; están en el hospital, creo que los están trasladando a Veracruz; no están graves, pero sí lesionados."

Hasta este momento, no se han dado mayores detalles acerca del estado de salud de los elementos ni más datos acerca del ataque, por lo cual se desconoce si hay personas detenidas con relación a estos hechos de violencia registrados en el municipio de Chicontepec la noche del pasado domingo primero de marzo.

