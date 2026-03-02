Asesinan a Tiros a Hombre Frente a su Vivienda en Soledad de Doblado; Acababa de Volver de EUA

Durante el fin de semana se reportó un hecho violento que dejó como saldo de un hombre asesinado, el reporte de hecho indicó que ocurrió cuando la víctima del ataque salía de su domicilio en el municipio de Soledad de Doblado, ubicado en la región del sotavento del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo de la colonia Centro cuando el hombre, identificado como Jimmy, recibió diversos impactos de bala por parte de sujetos desconocidos, perdiendo la vida al instante ahí en el lugar.

Jimmy tenía poco tiempo de haber regresado de Estados Unidos a la casa de su familia. Hasta el momento no se reporta la detención de alguna persona vinculada a por estos lamentables hechos.

Otro hecho violento reciente ocurrido en Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la tarde del domingo 1 de marzo, se reportó un hecho de inseguridad donde un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba frente a su domicilio en la colonia Progreso y Paz en el sur del entidad veracruzana. Los agresores huyeron con rumbo desconocido luego de accionar sus armas de fuego en repetidas ocasiones.

Hasta el lugar se trasladaron diversas corporaciones de emergencias y policíacas pata tomar conocimiento de los hechos e iniciar con las averiguaciones correspondientes derivadas de este tipo de hechos violentos.

Tras el ataque en el lugar de los hechos se registró una intensa movilización a cargo de diversas corporaciones policíacas y fuerzas armadas. Los hechos se registraron sobre la calle Córdoba esquina con Orizaba.

Se dio a conocer que fueron sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta los que le dispararon a la víctima. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se inició una carpeta de investigación por estos hechos de violencia.

