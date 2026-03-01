Mujer es Asesinada Durante Ataque Armado en Acayucan; Su Pareja Resultó Lesionado

Durante la mañana del sábado 28 de febrero, en el municipio de Acayucan al sur de Veracruz, sujetos desconocidos dispararon a una comerciante de hierbas y frutas.

La mujer fue asesinada sobre la calle Juan de la Luz Enriquez, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria, de la zona centro del municipio antes citado.

La víctima se encontraba acompañada de su pareja quien resultó lesionado, y contra quien presuntamente iba dirigido el ataque armado en el que perdió la vida la mujer de identidad desconocida hasta el momento.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Acayucan, quienes arribaron para dar atención médica al lesionado y trasladarlo a un hospital, mientras que la Policía estatal y elementos de la Marina, acudieron a acordonar el área mientras elementos ministeriales realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no han sido detenidos los responsables de éstos hechos de violencia. Además, se desconoce el móvil del ataque.

Ataque armado en Álamo deja una persona muerta

Se registró una intensa movilización policiaca debido a un hecho violento en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz, donde una persona murió y dos más resultaron heridas.

La movilización respondió a un ataque armado en el que un hombre perdió la vida y dos personas, entre ellas un menor de cinco años, resultaron heridas sobre el bulevar Garizurieta, a la altura del lugar conocido como “Pic Nic”, en el municipio antes citado.

De acuerdo con testigos, se reveló que hombres armados llegaron hasta la colonia Gabino González, donde se encontraba la víctima, la cual fue identificada como Luis “N”, y abrieron fuego contra él para después huir con rumbo desconocido.

